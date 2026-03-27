下り2車線＋上り1車線に東京の荒川に架かる国道6号「四ツ木橋」の車線運用が、2026年4月3日（金）に変わります。【2＋1車線に】四ツ木橋の車線運用の変更イメージを見る（図）四ツ木橋は、1952（昭和27）年竣工。車道は幅員11mで、現状は上下線とも1車線ずつで運用されています。ただ、橋の前後は片道2車線で、橋上もいわば「1.8車線」ほどでクルマが並走することがあるため、東京国道事務所によると接触の危険が高いといい