27日(金)は、次第に晴れて日中は過ごしやすい陽気になりました。最高気温は、新潟市中央区で15.3℃、長岡市で15.6℃など、各地で4月並みの暖かさになりました。 そして、週末はポカポカ陽気でお出かけ日和になりそうです。 ◆土日の予想天気図 28日(土)は本州付近は次第に西の高気圧に覆われてきて、29日(日)はすっぽりと高気圧に覆われる見込みです。このため、土日ともに日差しの届く時間が長くなるでしょう。多少 雲が広