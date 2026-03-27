四国八十八カ所霊場を巡礼することと同じご利益があるとされています。下関市のショッピングセンターで27日から、「お砂踏み」が始まりました。下関市のシーモールで始まったのは四国八十八カ所めぐりお砂踏みinシーモールです。会場には、四国八十八カ所霊場の各寺院の本尊の掛け軸がかかげられ、その境内の砂が足元に敷いてあります。この砂を踏みしめながらお参りすることで、実際に四国八十八カ