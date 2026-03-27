JR新潟駅南口に計画されている中長距離バスターミナル『バスタ新潟(仮称)』の事業者向け説明会が開かれました。 『バスタ新潟』は国と新潟市が整備を進めるバスターミナルで、新潟駅周辺に分散している中長距離バスの乗り場を集約するほか、集客施設も設ける方針が固まっています。 今後、建設や施設の運営を担う事業者を公募する予定で、25日に開かれた事業者向けの説明会には関心を持つ企業17社26人が参加し、