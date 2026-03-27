人気アイドルグループ「Snow Man」の阿部亮平さんが27日、広島市のマツダスタジアムで開かれたシーズン開幕戦で始球式に臨みました。満員の観客が詰めかけた広島対中日の開幕戦で、阿部さんはカープのユニホーム姿で登場。マウンドから投じた1球は、ノーバウンドでカープ・坂倉捕手のミットに収まるど真ん中のストライク投球となりました。開幕戦で大役を務めた阿部さんは「自分が投げる時に