宇部市のときわ動物園で26日、人気者のシロテテナガザル1頭が一時、展示エリアから逃げ出しました。苦手なはずの水路を通って外に出ていて、園は再発防止策の検討に乗り出しています。（大坪記者）「ときわ動物園はシロテテナガザルの移動などのため、きょうは一部の動物が見られなくなっており、通常の入り口も閉鎖されている」ときわ動物園は現在、シロテテナガザルを含む「アジアの森林ゾーン」を閉鎖していて、来園者は