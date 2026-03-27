キャベッジが豪快にアーチをかけた（C）産経新聞社巨人の新打線、1番打者のトレイ・キャベッジが豪快にアーチをかけた。3月27日に行われた阪神との開幕戦に「1番・左翼」で先発したキャベッジは村上頌樹の内角144キロ直球を完璧に捉えて、右翼席に運んだ。【動画】見たか！1番キャベッジの豪快先頭打者アーチシーン開幕直後に飛び出した豪快アーチ、チームを勢いづける本塁打に東京ドームも騒然となった。ダイヤモンドを1周