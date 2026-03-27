人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）時と場所をわきまえた服装を。無視してしまうと評判がダウン……。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）誠実な態度で運気はグッと安定化。約束は厳守しよう。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）経済関連の本を読