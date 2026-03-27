※本記事は、女性医療クリニックLUNA関口由紀による執筆記事です。タンパク尿は体からの小さなサインであり、その原因は一時的なものから病気の前兆まで多岐にわたります。私たちの体の中では、血液が絶えず循環して栄養を運び、老廃物を回収しています。その血液をろ過して「尿」を作るのが、腰のあたりに左右一つずつある腎臓です。【関連記事】更年期障害にならない人の特徴とは？タンパク尿とは本来、タンパク質は体にとって