石川県志賀町にある北陸電力志賀原子力発電所で27日、地震による重大事故を想定した防災訓練が行われ、報道陣に公開されました。北陸電力は、2024年の能登半島地震地震の教訓を生かし、情報伝達を強化したとしています。記者リポート「総本部長として指揮を執る、松田社長が到着しました。このあと原子力本部に向かうということです」訓練は、志賀町で震度6強を観測する地震が発生し、周辺の道路が寸断したという想定で、北陸電力