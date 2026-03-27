福岡ソフトバンクホークス所属でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でも活躍した周東佑京選手は3月26日、自身のInstagramを更新。スポーツブランド・アディダスのモデルを務めた最新ショットを公開しました。【写真】周東選手のイケメンモデルショット「ほんまに美人さん」周東選手は「スポーツ、心地よさ、スタイルを融合させた、ADIDAS Z.N.E. ウーブン コレクション」とつづり、2枚のモデルショットを投稿。アディダス