警視庁の「遺失物管理システム」を見て、落とし物として届けられた現金12万円を自分が落としたとウソの遺失届を申請しだましとろうとしたとして、警視庁府中警察署に勤務する男性巡査が書類送検されました。公電磁的記録不正作出同供用詐欺未遂の疑いで書類送検されたのは、警視庁府中警察署の地域課に勤務する男性巡査（24）です。警視庁によりますと男性巡査は2025年12月、落とし物として届けられた現金12万円を自分が落としたと