5月10日開催の『RIZIN.53』（神戸・GLION ARENA KOBE）の対戦カード発表会見が27日に都内ホテルで行われ、ライト級タイトルマッチとして王者イルホム・ノジモフvs.挑戦者ルイス・グスタボなど8試合とオープニングファイト3試合が発表された。会見後の榊原信行CEOの囲み会見では、今月20日の名古屋大会が大きな話題となった『BreakingDown（BD）』について、またSNSで盛り上がった「平本蓮vs.秋元強真」について語られた。【動画