キャバ嬢が言う「私、昼は保母さんなの」と、『吹けば飛ぶよな男だが』を読む保母さんが言う「私、夜はキャバ嬢なの」と。印象がかなり違うのは自分がその人のどこを勝手に切り取って見ているか、ってそれだけ。その人は不変であること、自分は一部の角度しか見えないこと、忘れたら駄目だ。ちなみに俺は両方ともグッとくる。はい、これは数年前の私のツイッターの抜粋。この頃からジェンダーだの職業差別だのそんな言葉はあった