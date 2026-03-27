「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（２７日、横浜スタジアム）ヤクルト・伊藤琉偉内野手が、衝撃の逆転２ランを放った。１点を先制された直後の二回１死。遊撃内野安打で出塁した岩田が、東からのけん制を一塁・ビシエドが後ろにそらす間に一気に三塁に到達する好走塁を見せる。迎えた１死三塁の場面。「８番・二塁」で開幕スタメンに抜てきされた３年目の伊藤が東の変化球を捉え、左翼スタンドに運ぶ。豪快な１号逆転２ランとなり、球