◇パ・リーグオリックスー楽天（2026年3月27日京セラD）3年連続で開幕投手を託されたオリックス・宮城が、ともに自己ワーストに並ぶ1回2/3を8失点で降板。思わぬ展開に、場内は騒然となった。初回1死から辰己に四球を与えると、続くボイトに中堅フェンス直撃の二塁打を浴びて二、三塁に。4番のマッカスカーに左翼線への2点適時二塁打を浴び、先制を許した。続く2回も集中打を浴びた。2死一、二塁で辰己を二ゴロに打ち