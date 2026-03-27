「オリックス０−１０楽天」（２７日、京セラドーム大阪）オリックス先発の宮城大弥投手が自己ワーストタイ２回途中８失点ＫＯに終わった。ＷＢＣ大会での調整不足が心配される中、「こだわるのは勝ちです」と自らにハッパをかけて臨んだが、初回に１死二、三塁のピンチから楽天４番のマッカスカーに先制２点適時二塁打を許すと、二回には味方の失策も絡み２死満塁から３番ボイトに２点適時二塁打、さらに４番マッカスカーに