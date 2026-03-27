男子プロの蝉川泰果（25＝アース製薬）が27日、スポンサー契約を結ぶ住友生命保険相互会社の東京本社（東京・中央区）で、日本ゴルフ協会（JGA）に寄付を行った。蝉川は24年から同社とともに社会貢献活動を実施。そのひとつに「蝉川泰果EagleDonationforFutureSupportedby住友生命」があり、優勝したトーナメント数やイーグル、さらにホールインワンを獲得した数に応じてポイントを積み立て、日本の将来を背負う