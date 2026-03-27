この春からファミリーマートでも、セブン銀行のATMが利用できるようになります。セブン銀行とファミリーマートはこの春から、ファミリーマートの店内にセブン銀行のATMを設置することで正式契約しました。ファミリーマート店内のATMは独自のデザインとなり、4年間で約1万6000台の設置を目指すとしています。セブン銀行はATMの設置台数が約4万4000台となり、ゆうちょ銀行の約3万1000台を抜き、国内トップとなります。2社は、コンビ