ソウルで開かれた討論会に出席した水嶋光一駐韓国大使＝27日（共同）【ソウル共同】水嶋光一駐韓国大使は27日、日本の憲法改正に向けた動きを巡る韓国内の警戒感に対し「今の日本では再び軍事大国化しようとは誰も考えていない」とし、懸念払拭を図った。韓国メディア関係者でつくる団体主催の討論会に招待され、質問を受けた。水嶋氏は、日本の改憲は要件が厳格だと説明した。1月の日韓首脳会談の際、高市早苗首相が趣味のド