物価高が続く中、4月分の電気・ガス料金が値上がりすると発表されました。街や飲食店からも悲鳴の声が上がっている状況です。アツアツの鉄板で作られるもんじゃ焼き。光熱費の値上がりが新年度を迎える飲食店や家計を直撃です。街の皆さんに「毎月の電気・ガス代どのくらいかかってますか？」と聞いてみました。3人家族：3人で電気が1万2000円。（Q.今までは）9000円くらいだったかな。2世帯6人家族：オール電化なのでガス代はかか