元プロ野球選手で野球解説者の江川卓氏が24日、YouTubeチャンネル『江川卓のたかされ』で公開された動画に出演。阿部慎之助監督率いる巨人の今シーズンの順位予想は「一番難しい」と語った。阿部慎之助監督○「20年間予想してて、一番難しいですね」主砲・岡本和真が大リーグのブルージェイズへ移籍したことに加え、昨季チーム最多の11勝を挙げた山粼伊織(※崎はたつさき)が右肩のコンディション不良で離脱した巨人。さらに