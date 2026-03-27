◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が阪神との開幕戦でプロ初登板初先発し、４回にプロ初失点を喫した。記念すべきプロ第１球は高めの１４５キロ。好打者・近本を中飛に仕留め、波に乗った。２死から森下に左前安打を許したが、佐藤を左飛に仕留めて無失点で立ち上がった。２回は３者凡退。３回先頭の坂本に安打で出塁を許したが、続く村上のバ