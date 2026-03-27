◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２７日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・栗原陵矢内野手が２ランを放った。初回、先頭の水谷が放った三ゴロを栗原が失策。直後、清宮の２ランにつながった。その後も万波にソロも運ばれて３失点を喫した。３点を追う２回１死一塁、その栗原が直球を左中間テラス席へ運んだ。第１打席でさっそくリベンジ。追撃の２ランで、点差は１点となった。