◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２７日・みずほＰａｙＰａｙ）日本ハムの清宮幸太郎内野手と万波中正外野手が、いきなりの一発攻勢を見せた。初回、先頭の水谷が敵失で出塁した無死一塁、ソフトバンク先発・上沢の内角フォークを清宮幸がすくい上げた。ホームランテラスに飛び込む先制の右越え２ラン。２０２６年パ・リーグ１号に「相手のミスで出たランナー。このチャンスを何とかものにして流れを持ってきたかった」