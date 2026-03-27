勤務中の部下に酒を飲ませた岐阜県の幹部職員が、懲戒処分になりました。岐阜県によりますと、総務部の次長級の男性職員(56)は去年1月、県職員7人で乗った明知鉄道の「じねんじょ列車」に日本酒を持ち込み、公務中の部下とともに飲酒していました。ほかの客からの通報で発覚しましたが、この幹部は部下に後から当日を年休とする申請を指示し、公務中でなかったように見せかけていました。幹部自身も後から年休の申請を出し