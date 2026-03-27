【モデルプレス＝2026/03/27】“一番モテる人”を決めるABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「ラブパワーキングダム2」の第7話が25日に放送され、参加者同士の情熱的なキスが映し出された。【写真】元AKB48、イケメン俳優とディープキス◆「ラブパワーキングダム2」モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。MC