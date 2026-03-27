◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（２７日・横浜）ＤｅＮＡの１番・牧秀悟内野手が、初回に先頭打者初球アーチを放った。今季から指揮を執る相川亮二監督から新１番打者に指名された牧は、ヤクルトの先発・吉村の初球１５１キロを捉えて左中間スタンドに運んだ。開幕戦の初回先頭打者本塁打は、わずか数分前に巨人・キャベッジが放ったソロに次いで、プロ野球史上２１人目。球団では大洋時代の１９６１年に近藤昭仁