◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２７日・東京ドーム）阪神・村上頌樹投手が痛恨のバントミスで好機を逃した。３回無死一塁、巨人・竹丸の直球をバントで転がしたが、一塁走者の坂本が二封。さらに村上は一時はセーフとなったが、巨人側が求めたリプレー検証の末、捕ゴロ併殺打となった。村上は初回にはキャベッジに先頭弾を浴び、先制を許した。