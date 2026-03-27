ブラジル代表が２６日、米ボストン郊外でフランス代表と強化試合を行い、１―２で敗れた。前半３２分、フランスが中盤でボールを奪うと、ＦＷウマン・デンベレ（パリＳＧ）がキリアン・エムバペ（パリＳＧ）へ絶妙のスルーパス。エムバペがブラジルのＧＫエデルソン（フェネルバフチェ）の頭越しにループシュートを決め先制した。後半７分、フランスのＣＢダヨ・ウパメカノ（バイエルン）が自陣のペナルティーエリア手前でブ