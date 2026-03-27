俳優の時任勇気が２７日までにＳＮＳを更新。新たな宣材写真を公開して話題になっている自身のインスタグラムに「こちらがホームページ掲載の公式宣材写真です」と紹介し、宣材写真を２枚投稿した。時任はセンター分けのヘアスタイルにシンプルな黒の衣装を着用。クールな印象の写真を公開した。勇気は俳優・時任三郎の息子。ニュージーランドで生まれ、幼少期を日本、カナダ、ニュージーランドで過ごし、高校時代に２年間カ