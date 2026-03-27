【S.H.Figuarts ウルトラマンシャドー】 3月27日 商品化発表 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ウルトラマンシャドー」の商品化を3月27日に発表した。 本商品は映画「ウルトラマンゼアス2 超人大戦・光と影」に登場したウルトラマンゼアス最大の敵。ウルトラマンゼアスに似た姿で、黒いボディに黄色のラインが入り、釣り目気味の瞳などが再現されている。