【VF-19EF/A イサム・スペシャル “マクロスF”】 6月27日ごろ発売予定 価格：8,580円 ハセガワは、プラモデル「VF-19EF/A イサム・スペシャル “マクロスF”」を6月27日にごろに発売する。価格は8,580円。 本商品は映画「劇場版マクロスF サヨナラノツバサ」にて登場したVF-19EF/A イサム・スペシャルを1/48スケールプラモデル化したもの。本機は、S.M.Sに入隊したイサ