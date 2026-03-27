お笑いコンビ・アンタッチャブルが２７日、カンテレの春の改編会見に出席した。新番組「アンタッチャブルでやらせてもらってます」（４月１８日スタート、土曜・深夜０時４５分＝関西ローカル）は、地上波からＹｏｕＴｕｂｅを経て、同局初の"地上波復帰"となった。山崎弘也は「視聴者のおかげでもある」と感謝した。同局の立花一寛総合編成局編成部部長は、"復帰"までの経緯について「続けたいという熱意をお持ちだった。制