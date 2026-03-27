数々の話題作に出演している俳優・松本怜生さんがRayに登場！今回は、気になる素顔をお仕事面から深掘りします。これから挑戦してみたい作品のジャンルや、俳優以外にやってみたいお仕事などをネホハホ♡ 美しすぎる顔立ちとユーモアあふれる内面のギャップに、沼ること間違いなし！愛すべき、松本怜生の日常。美しすぎる顔立ちで、一瞬近寄りがたいと思わせて......実際に近づくとユーモアがあり、キュート。そんなツンデレ