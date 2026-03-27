◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２７日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・上沢直之投手が初回から２被弾を許した。初回、先頭の水谷が放った三ゴロを栗原が失策。走者を一塁に置いた状態で、直後の清宮にフォークを右翼席に運ばれた。いきなり２点を失うと、２死から万波にもフォークを痛打された。左翼へのソロでさらに失点。３点を追いかけるスタートとなった。