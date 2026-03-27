元タレントの田代まさしさんの「ご報告」に多くの反響が寄せられている。田代さんは２７日までにインスタグラムで「皆様にご報告です！」と書き出し、「本日、毎月恒例、ＮＰＯアパリにて職員立会のもと、薬物検査をして頂きました。結果はもちろん陰性です！」と検査結果を公表。さらに「先日クリニックでガンの細胞が身体にあるのかが分かる血液検査もしていただきこちらも陰性！」と明かし、「古希の今年は健康の大切さを