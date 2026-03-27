左から林修、Mr.Children桜井和寿(C)MBS 「日曜日の初耳学」（MBS／TBS系全国ネット放送）3月29日（22時20分〜）放送の＜インタビュアー 林修＞は前回に引き続き、Mr.Childrenの桜井和寿が登場。数々のヒットドラマ・映画の主題歌を生み出してきた桜井が“主題歌を作る時に大切にしていること”とは？桜井がバンドメンバーに楽曲を初めて披露する瞬間の貴重映像も公開。今回のインタビューに先駆け、これまでにリリ