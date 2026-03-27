◆パ・リーグオリックス―楽天（２７日・京セラドーム大阪）オリックス・宗佑磨内野手が「１番・三塁」で先発し、開幕戦の第１打席に２５年限りで現役を引退した球団ＯＢ・福田周平さんの登場曲「檄！帝国華撃団」を使用した。宗にとって４学年上の福田さんは尊敬する先輩で、２１年からは「１番・福田」「２番・宗」のコンビで３連覇に貢献。スポーツ報知のタブロイド新聞「福田周平引退特別号」ではメッセージを寄稿し、「