ガチャピンとムックのオリジナル楽曲「ともだちのうた」が制作され、19年ぶりにメジャーリリースされることが決定した。【動画】かわいい！ポムポムプリン「プリンとマフィンのポムポムビート☆」「ポムポムPow」ミュージックビデオ4月2日はガチャピンとムックの誕生日。この特別な日を、より多くの人と分かち合いたいという思いから、『ガチャピン・ムック みんなともだちの日』が制定された。この記念日は、2人の合言葉「み