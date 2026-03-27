フジテレビ『Live News イット！』（月〜金後3：45）が27日に放送され、この日をもってキャスターの宮司愛海アナ、青井実アナが番組を卒業すると伝えた。宮司アナは最後のあいさつで今秋から海外に留学することも報告した。【写真】「イケメン、美女」「モデルさん顔負け」宮司アナ＆木村アナのキメショット宮司アナは1991年7月29日生まれ、福岡県出身。2015年4月、フジテレビに入社。同番組には2022年10月から出演していた