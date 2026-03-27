◇パ・リーグオリックスー楽天（2026年3月27日京セラD）3年連続開幕投手を務めたオリックスの宮城大弥投手（24）が2回途中8安打8失点（自責2）でまさかの降板となった。WBCでは2試合の登板にとどまり、チームも準々決勝で敗退したが、「終わってしまったことで、引きずっても意味がない」と切り替えて臨んだ開幕戦のマウンド。初回、1死から辰己を歩かせると、3番ボイトに中堅フェンス直撃の二塁打を浴びて二、三塁。