◇MLB ドジャース 8-2 ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのデーブ・ロバーツ監督がこの日の山本由伸投手のピッチングを振り返りました。この日は2シーズン連続で開幕投手を任せられた山本由伸投手は4回に先制2ランを浴びるも、以降は得点を与えず、6回2失点でゲームメーク。指揮官は「山本投手がホームランを打たれるという打撃を受けながらも立て直し、本来の調子ではない中で6回まで投げ切っ