中東から届く原油が大幅に減る中、安定供給をはかるため、政府は26日から石油の国家備蓄を放出しています。27日は、福岡県にある海上の備蓄基地でも放出が始まりました。27日に放出が行われたのは、福岡県北九州市にある白島国家石油備蓄基地です。今回は、30万キロリットルが放出され、今後、各地の製油所に運ばれガソリンなどの石油関連製品として市場に出荷されることになります。白島基地では、4月末までにあわせて180万キロリ