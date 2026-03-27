クリスチャンルブタンの2026年サマーコレクションより、洗練されたデザインと機能性を兼ね備えた新作トートバッグが登場♡「Nox」ラインならではのエレガンスとクラフトマンシップが光る逸品は、日常から特別なシーンまで幅広く活躍します。日本限定モデルもラインナップされているので、特別感のあるバッグを探している方はぜひチェックしてみて♪ 洗練を極めた「Nox」ラインの魅力 ラテン語で“夜”