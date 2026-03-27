中国外務省の林剣副報道局長＝25日、北京【北京共同】中国外務省の林剣副報道局長は27日の記者会見で、陸上自衛官による在日本中国大使館への侵入事件に関し、小泉進次郎防衛相が表明した遺憾の意を巡り「十分にはほど遠い」と述べた。林氏は「徹底的に捜査し、中国側に責任ある説明をする」よう日本に改めて求めた。