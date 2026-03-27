全国高校柔道選手権大会が27日、東京・日本武道館で開幕し、大会第1日は男女各5階級の個人戦が行われた。女子63キロ級に、男子100キロ超級シドニー五輪金メダリストの井上康生氏（47）の長女・井上芽翼（めい、神奈川・桐蔭学園1年）が出場した。初戦（2回戦）は横四方固めで10秒間抑え込んで技ありのポイントを取って優勢勝ち。続く3回戦は前田桃空（山梨・富士学苑2年）と対戦し、指導2つ与えられていたことによる「僅差」で