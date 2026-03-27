「ロッテ−西武」（２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）俳優の森永悠希（２９）が始球式を務めた。打者・桑原を相手に山なりのボールながらもノーバウンドで松川のミットに収まると、笑顔を見せた。投球を終えて「とてつもなく緊張しました…！が、千葉ロッテマリーンズの皆様にとってよい風が沢山吹きますようにと念じながら投げさせていただきました！勝利で喜ぶ顔が沢山見られますように…！応援しています！」とコメント