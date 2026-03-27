神奈川県茅ヶ崎市の小学校でいじめを受け、不登校になった当時小学2年の男子児童とその親が、加害者などに損害賠償を求めた裁判で、横浜地裁はあわせておよそ300万円の賠償を命じました。2015年、茅ヶ崎市の小学校に通っていた当時小学2年の男子児童は、同級生から殴られるなどのいじめを受け、不登校になりました。男子児童とその両親は、加害児童やその親、市を相手取り、およそ3600万円の損害賠償を求める裁判を起こしていまし