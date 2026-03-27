ミス SPA!2025でグランプリを獲得した空見みあさんのSPA!デジタル写真集「ミス SPA!2025/空見みあミニマムボディのムチプニ妖精」がリリース。誌面カットが公開されました。【写真】沖縄で自慢のムチプニボディがはじけた空見みあさん同写真集は、グランプリ受賞者たちが沖縄で行ったグラビア撮影を収録したもの。水着からこぼれそうなマシュマロボディや、黒ランジェリーでのセクシーなカットがたっぷりと収められています。公